ಸಮಿತಿಗೆ ನಾಸ್ತಿಕ ಸದಸ್ಯ: ವಿವಾದ

ಕೆಜಿಎಫ್: ನಗರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಗೆ ನಾಸ್ತಿಕರೊಬ್ಬರನ್ನು ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ದಾನಿಗಳ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶಾಸಕಿ ರೂಪಕಲಾ ಅವರು, ಶನಿವಾರ ದೇವಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ನೂತನ 9 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನೂತನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿಗಾಂ ಪೇಟೆಯ ಶ್ರೀರಾಮನಗರದ ಸಿ.ಮುಕುಂದ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸತ್ಕರಿಸಿದರು. 'ಮುಕುಂದ ಅವರು ವಿಜಯದಶಮಿ ಅಂಗವಾಗಿ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಾನು ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಸದಸ್ಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಆಕ್ಷೇಪ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವವರು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವವರು ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಾಸ್ತಿಕರನ್ನು ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಂದು ಶ್ರೀವಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಬಾಬು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಾಗ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಬರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಬಂದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ದೇವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದವರನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನೂತನ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು: ಸಿ.ಮುಕುಂದ, ಕೆ.ಪದ್ಮಾವತಿ, ಉಮಾಂಬಿಕ, ಎಂ.ಪದ್ಮನಾಭ ರೆಡ್ಡಿ, ರಮೇಶ್ ಆಚಾರಿ, ವಿ.ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಎನ್ .ವಿ.ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮತ್ತು ಆರ್.ಕುಮಾರ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260504-18-2000856868</p>