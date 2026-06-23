<p>ಕೆಜಿಎಫ್: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕ್ರೀಡೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಜುಲೇ 12ರಂದು ಬೃಹತ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ–2026 ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕಿ ರೂಪಕಲಾ ಶಶಿಧರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಯುವಜನ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಸೋಮವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಪಟುಗಳು ಓಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಆಸಕ್ತರಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು’ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಟಗಾರ ಕಮಲನಾಥನ್, 3.5 ಕಿ. ಮೀ, 5 ಕಿ.ಮೀ, 12 ಕಿ.ಮೀ, 40 ಕಿ.ಮೀ, 50 ಕಿ.ಮೀ, ಮತ್ತು 70 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಓಟ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿ ನಗರದ ಸೈನೈಡ್ ಗುಡ್ಡ, ಬಿಜಿಎಂಎಲ್, ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚ್, ದೇವಾಲಯಗಳು ಇರುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕಿಟ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾಂಶು ರಜಪೂತ್, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ, ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತ ಶ್ರೀಧರ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಚ್.ಜೆ. ಭರತ್, ಕೆಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್, ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡಾ ತಂಡಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-18-92648741</p>