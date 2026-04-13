ಸಿಗದ ಸಿಹಿ ನೀರು: ಉಪ್ಪು ನೀರೇ ಗತಿ!

ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಕೆಜಿಎಫ್: ಒಂದು ಕಾಲು ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೆಯೇ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸಿಹಿಯಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಬೇತಮಂಗಲ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೈಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಗರಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಬ್ರಿಟನ್ನಿಂದ ಬೃಹತ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಡಿಸಿರುವ ಆಡಳಿತ, ಜನರಿಗೆ ಸಹಿ ನೀರಿನ ಬದಲು ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

1905 ಅಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬೇತಮಂಗಲದಿಂದ ಕೆಜಿಎಫ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 13 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಚಾಂಪಿಯನ್ ರೀಫ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿದ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಆದರೆ, ಇಂದಿನ ಅಡಳಿತ ವರ್ಗ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿ, ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಪ.

ನಗರಸಭೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆಕಟ್ಟುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸ್ವರ್ಣ ನಗರ, ವಿವೇಕನಗರ ಆಸುಪಾಸಿನ ಜನರು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಬೇತಮಂಗಲದ ಸಿಹಿ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಮೃತ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇತಮಂಗಲದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ 16 ಇಂಚು ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಪೈಪ್ಗಳು ದುರಸ್ತಿಯಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಗೋಜಿಗೆ ನಗರಸಭೆಯಾಗಲಿ, ಜಲಮಂಡಲಿಯಾಗಲಿ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ.

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ವರ್ಣ ನಗರದ ಬಳಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಇದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇತಮಂಗಲ ಜಲಾಶಯದ ನೀರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೇತಮಂಗಲದ ಸಿಹಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಿ ಎಂಬ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಬಡಾವಣೆ ಜನರ ಕೊರಗು.

ಮೊದಲು ಬೇತಮಂಗಲ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಸ್ವರ್ಣ ನಗರದ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ಗೆ ನೀರನ್ನು ತರಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿರುವ ಬೂಸ್ಟರ್ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿದಿದೆ.

ನಗರದ ಗೌತಮ ನಗರ, ಆಂಡರ್ಸನ್ಪೇಟೆ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದ ಮೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಬೇತಮಂಗಲ ಜಲಾಶಯದ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸುಮಾರು 20 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನೀರನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಲೋಡ್ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 250 ಎಚ್ಪಿ ಮೋಟಾರ್ ಬದಲು ಈಗ 150 ಎಚ್ಪಿ ಮೋಟಾರ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಲಮಂಡಳಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೇತಮಂಗಲ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 179 ಎಂಸಿಎಫ್ಟಿ ನೀರು ಇದೆ. ಇದರ ಪೈಕಿ 1.1814 ಎಂಸಿಎಫ್ಟಿ ನೀರು ಬುಡದ ನೀರಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 345 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಟ್ಟು 3108 ಎಂಎಲ್ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೆಜಿಎಫ್ ನಗರಕ್ಕೆ 9.08 ಎಂಎಲ್ಡಿ ನೀರನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಗ