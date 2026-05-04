ಅಡಂಪಲ್ಲಿ: ಸಂಭ್ರಮದ ಊರ ಹಬ್ಬ

ಬೇತಮಂಗಲ: ಸಮೀಪದ ಅಡಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಊರ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ನೆರವೇರಿದವು.

ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಡೆದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಶುಕ್ರವಾರ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಪಡೆಯಿತು. ಶನಿವಾರ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಂದುವರಿದು, ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಡೆದ ದೀಪೋತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾರೋಪಗೊಂಡಿತು.

ಊರ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಡಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ತಳಿರು ತೋರಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.

ಊರು ಹಬ್ಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಟಗರು ಬಲಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲಾಯಿತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260504-18-1510476469