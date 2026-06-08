ಕೋಲಾರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಗಳು ಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ

<p><em>ಕೆ.ಓಂಕಾರ ಮೂರ್ತಿ</em></p>.<p>ಕೋಲಾರ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿಸಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಯುವಜನರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ‘ಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ’ಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವಿನೂತನ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮುಂದಿರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 4.66 ಲಕ್ಷ ಪರಿಶಿಷ್ಟರಿದ್ದು, 102 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಗಳಿವೆ. ಭವನಗಳಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 21,617 ಮಂದಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, 3,560 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಸಮುದಾಯವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಲ ಕಡೆ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಭವನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸಭೆ, ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಭವನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂಲ ಆಶಯ ಈಡೇರಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ಈ ಭವನಗಳನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತೆ ಮರು ರೂಪಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭವನಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಆರ್.ರವಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯದ ಸಬಲೀಕರಣ, ಯುವಜನತೆಗೆ ತರಬೇತಿ, ಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತ ಕೌಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ, ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ, ನಾಯಕತ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬದುಕು, ಬರಹಗಳ ಅನುಸಂಧಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರು, ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಶೋಷಿತರು ಹಾಗೂ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ತಂದು ಅವರ ಜೀವನಮಟ್ಟ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸುವ ವಿನೂತನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎಂ.ಆರ್.ರವಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಸಂಬಂಧ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಿತಿಯು ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಭವನಕ್ಕೆ ತಗುಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನೂ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಚನಾಲಯ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, 25 ಕುರ್ಚಿ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಯುಪಿಎಸ್, ಕರ್ಟೈನ್, ರಾಕ್ಸ್ಗೆ ₹ 2 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ತಗುಲಲಿದೆ. 102 ಭವನಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ₹ 2.04 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-18-1435576482</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>