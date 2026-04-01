ಪುತ್ಥಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಬೇಕೇ?

<p>ಕೋಲಾರ: ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುತ್ಥಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೋರಿದ್ದ ₹ 15 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೋಲಾರ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಭೆ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ ಹೊರಬಂದೆ ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿರ್ದೇಶಕರೂ ಆಗಿರುವ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎನ್.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ನೀಡುವ ಹಣ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗುತಿತ್ತು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುತ್ಥಳಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಬೇಕೇ? ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ? ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಲು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಎತ್ತಿದ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>₹ 1.80 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪುತ್ಥಳಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ₹ 15 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ಕೋರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಆರ್.ರವಿ ಕೋಮುಲ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ಶಾಸಕ ಕೆ.ವೈ.ನಂಜೇಗೌಡರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಮುಲ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂತು. ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡುವ ಸಂಬಂಧ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಮಂಡಿಸಿದಾಗ ಕೆಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಆಗ ಹಣ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮುಳಬಾಗಿಲು ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾಡೇನಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜ್ ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಮಾಲೂರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೂಡ ವಿರೋಧಿಸಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುತ್ಥಳಿಗೂ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>₹ 15 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಲು ಆಗಲ್ಲ, ₹ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಂಜೇಗೌಡರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ₹ 1,400 ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 50 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುತ್ಥಳಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹ 15 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹೀಗಾಗಿ, ಸಭೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೊರಬಂದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಕ್ಕೂಟದ ದೇಣಿಗೆ ಬೇಡ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿಲ್ಲ. 800 ಮಂದಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಒಕ್ಕೂಟದ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ತರಲು ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯಂತರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅವಶ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆ ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉಪಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ‘ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಎರಡೂ ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲುವು ಶೇ 100 ಖಚಿತ. ನಾನು ಕೂಡ ಬುಧವಾರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ಐದು ದಿನ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ, ಮೋದಿ ಅವರ ಡೋಂಗಿತನಕ್ಕೆ ಜನರು ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದೆ ಜನರು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಿವೆ. ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸಿರುವ ಡಿಎಂಕೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ದು, ನಾನು ಕೂಡ ಹೊಸೂರು ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಏ.15ರ ನಂತರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260401-18-1132739539</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>