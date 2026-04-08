ಅಂತರಗಂಗೆ: ನೀರು‌, ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ; ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಕೋತಿಗಳು ದಾಳಿ

ಕೋಲಾರ: ನಗರ ಹೊರವಲಯದ ಅಂತರಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೋತಿಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿ ಅಂತರಗಂಗೆ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಿಂದ ಆಹಾರ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲು ಕೋತಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಆಗ ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರಿದರೆ ಕಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಿವೆ. ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಹಲವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ತಂದುಕೊಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಿಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋತಿಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಹಣ್ಣಿನ ಮರ, ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಬೇಕಿದೆ. ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಿಯರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>