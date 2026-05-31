ಅರಾಭಿಕೊತ್ತನೂರು: ನೇಗಿಲಿಗೆ ಪೂಜೆ

<p>ಕೋಲಾರ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ‘ಹೊನ್ನೇಗಿಲು’ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರವೇ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದ್ದು, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಾಭಿಕೊತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಎತ್ತು ಕಟ್ಟಿದ ನೇಗಿಲಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>‘ಹೊನ್ನೇಗಿಲು’ ಎಂಬ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಯುಗಾದಿಯಂದು ಪಂಚಾಂಗ ಪಠಣ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನೇಗಿಲು ಕಟ್ಟುವ ನಾಮಬಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ‘ವೆ’ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ತಳಾರಿ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ಹೊನ್ನೇಗಿಲು ಕಟ್ಟಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಪುರೋಹಿತರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಜೋಡೆತ್ತು ಕಟ್ಟಿದ ಹೊನ್ನೇಗಿಲಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಟಾಲಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಜೋಡೆತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನೇಗಿಲಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ, ಬೆಳೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಹೊನ್ನೇಗಿಲು ಪೂಜೆ ನಂತರ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಾಲಿನ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260531-18-1547544860</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>