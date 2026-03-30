<p>ಕೋಲಾರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಹಳ್ಳಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>12 ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನ ಪೈಕಿ 12 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನೂ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಖಭಂಗ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿತರು ಈ ಬಾರಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ವಿಫಲವಾದರು.</p>.<p>ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಹಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಆರ್.ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರು ಸಂಘದ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಸಿಎಂಆರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ವರ್ತೂರು ಆರ್.ಪ್ರಕಾಶ್ ವಿಜೇತರೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ವರ್ತೂರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಒಟ್ಟು 243 ಮತಗಳು ಚಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೇವಲ 70 ಮತ ಪಡೆದು ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾರರು ಎನ್ಡಿಎ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಎಫ್ಸಿಎಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನರಸಾಪುರದ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕ್ಯಾಲನೂರು, ಕಡಗಟ್ಟೂರು, ವೇಮಗಲ್, ವಕ್ಕಲೇರಿ, ಕೋಲಾರ ಕಸಬಾ, ಅರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಂಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜೊತೆಗೂಡಿದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಿಎಂಆರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರ, ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರ ಬಳಸಿ ಎನ್ಡಿಎ ಬೆಂಬಲಿತ ಸರಿಸುಮಾರು 220 ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಮತ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿತ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಮಿಷಯೊಡ್ಡಲಾಯಿತು. ಮೋಸ, ವಂಚನೆಗೆ ಈಗ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಜನರು ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನರಸಾಪುರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ಎಸ್ಎಫ್ಸಿಎಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಬೆಂಬಲಿತರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರು ವಾರದಿಂದ ನಿರಂತರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, 12 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಗೆಲುವು ಲಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈಚೆಗಷ್ಟೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಶಾಸಕ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ಎಲ್.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಸಿಎಂಆರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹಾಗೂ ವರ್ತೂರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೋಲಾರದಮ್ಮ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅರುಣೇಶ್ ಬಾಬು (5), ಜಿ. ಗಿರೀಶ್ ಬಾಬು (55), ಆರ್.ಸಿ.ಮಹೇಶ್ (60), ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ (80), ಎನ್.ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ (5), ಲಿಂಗೇಗೌಡ (77), ವಿ.ಹರೀಶ್ (59), ಎಂ.ಜಯರಾಂ (88), ಕೆ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಯಾದವ್ (3), ಟಿ.ಕರುಣಾಕರ್ (78), ಎಸ್.ದೇವರಾಜ್ (75), ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ (78), ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ(68), ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ (61), ಡಿ.ಆರ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ (3), ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ (101 ಮತ) ಪರಾಭವಗೊಂಡರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260330-18-926640503</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>