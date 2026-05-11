ಬಹುಜನ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ಕೆ

<p>ಕೋಲಾರ: ಬಹುಜನ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ (ಬಿವಿವಿ) ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಗದ್ದೆಕಣ್ಣೂರು ನಿತಿನ್ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>ಕಾಳಹಸ್ತಿಪುರ ಸುರೇಶ್ (ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ), ಹೊಳಲಿ ಬಾಲಾಜಿ (ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ), ಹೊಳಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ (ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಟಮಕ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ (ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ವಡಗೂರು ಚಿರು (ಖಜಾಂಚಿ), ಗಾಂಧಿನಗರ ಆಕಾಶ್ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ) ಅವರನ್ನು ಮಹಾತ್ಮಪುಲೇ ಅಕ್ಷರ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಸಿ.ರಾಜಣ್ಣ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಚಿನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ವೇದಿಕೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಪ್ರೋಜ್ ಪಾಷಾ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗುರಪ್ಪ, ಶಿಲ್ಲಂಗೆರೆ ಆನಂದ್, ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260511-18-1290374100</p>