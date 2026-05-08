ಬೀರೇಶ್ವರ ವಿಗ್ರಹ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ

ಬಂಗಾರಪೇಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತ್ಯಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಬೀರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಪುನರ್ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ವೈಭವ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುರುವಾರ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಊಸರಳ್ಳಿ ಮಠದ ರೇವಣಾರಾಧ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿರೇಶ್ವರ, ಪಾರ್ವತಾಂಬೆ, ಮಹಾಗಣಪತಿ ಹಾಗೂ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ನೂತನ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಮೂರು ದಿನ ನಡೆದ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಕರು ವೇದಘೋಷ ಹಾಗೂ ಮಂತ್ರೋಚ್ಛಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಮ-ಹವನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ, ಬೀರೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ವೀರ ಮುದ್ದಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಲುಮತ (ಕುರುಬ) ಸಮುದಾಯದ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹತ್ತಾರು ದಂಪತಿಗಳು ಹೋಮ-ಹವನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.</p>.<p>ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಂಡರು, ಕೋಲಕಾರರು, ಕಂಬಿ ಯಜಮಾನರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ತ ಮುಖಂಡರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>