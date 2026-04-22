ಮಳಿಗೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಗುಂಡಾಗಳ ದರ್ಪ

ಬಂಗಾರಪೇಟೆ: ಪಟ್ಟಣದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಮಳಿಗೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಗುಂಡಾಗಳು ಹಾಡಹಗಲೇ ನುಗ್ಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ಘಟನೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿವೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ನಿಂತಿದ್ದ ರಾಕೇಶ್ ಎಂಬಾತ, ಮಳಿಗೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತನ್ನನ್ನು ಗುರಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ದಾನೆಂಬ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಗಳ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಐದಾರು ಮಂದಿ ಸಹಚರರೊಂದಿಗೆ ಮಳಿಗೆಯ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ರಾಕೇಶ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಎಳೆದಾಡಿ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಥಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮಳಿಗೆಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿಸೆರೆಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಲು ಹೋದಾಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರ ಆಪ್ತನೆನ್ನಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು, ರಾಜೀ ಸಂಧಾನದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿ ದಾಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರ ವಿಳಂಬ ಧೋರಣೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ರೌಡಿಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಮಣಿಯದೆ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>