ತೆರಿಗೆ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ ; ಕರ ವಸೂಲಿಗಾರನ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು

ಬಂಗಾರಪೇಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುನ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡದೆ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಕರ ವಸೂಲಿಗಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಿಡಿಒ ಈಚೆಗೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹುನ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕರ ವಸೂಲಿಗಾರ ಮಿಟ್ಟಮಾಲಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ ₹2.71 ಲಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡದೆ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ವರದಿಯಿಂದ ಸಾಬೀತಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ ಕೋರಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಗೆ ಆರು ಬಾರಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಯಾವ ನೋಟಿಸ್ಗೂ ಉತ್ತರ ನೀಡದ ಕಾರಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಡಹಾಕ್ ಸಮಿತಿ ಸಹ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದೆಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದ್ದ ₹2.71 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಪಿಡಿಒ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಖಾತೆಗೆ ತುಂಬಿದ್ದರು. ವರ್ಷವಾದರೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಮ್ಮ ಹಣ ಮರಳಿಸದ ಕಾರಣ ಪಿಡಿಒ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಈಗ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯಿತಿರಾಜ್ ಕಾಯ್ದೆ 1993ರ ಕಲಂ 112 ಮತ್ತು 113 ರ ಅಡಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ, ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಪಿಡಿಒ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>