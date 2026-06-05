ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಮೀನು ಕಬಳಿಕೆ ಯತ್ನ: ಆರೋಪ

<p>ಬಂಗಾರಪೇಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಸ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ರೈತಸೇನೆ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಧ್ಯಕ್ಷ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ಎನ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ 59 ಎಕರೆ 11 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಕಳೆದ 80 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಂಜನೇಯ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಹಣಿ ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 1985-86ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಸ್ಮಾನ್ ಷರೀಫ್ ಎಂಬವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಜಂಟಿ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಮೀನು ಕಬಳಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಂಚು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಗೆ ದೇವರೇ ಮಾಲೀಕ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ದೇವರ ಹೆಸರಿನ ಜಮೀನಿನ ಪಹಣಿಗೆ ಉಸ್ಮಾನ್ ಷರೀಫ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವುದು ಹೇಗೆ? ಈ ಅಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಮೂಲ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ, ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಕೈಬರಹದ ಹಳೇ ಪಹಣಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಎದುರುದಾರರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇನಾಂ ರದ್ಧತಿ ಕಾಯ್ದೆ-1977 ಕಲಂ 6ರ ಅನ್ವಯ ಮರು ಮಂಜೂರಾತಿ ಆಗದ ಹಾಗೂ ಸಾಗುವಳಿ ಇಲ್ಲದ ಇನಾಂ ಜಮೀನುಗಳು ತಾನಾಗಿಯೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಉಸ್ಮಾನ್ ಷರೀಫ್ ಹೆಸರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ ದೇವರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ದೇವರ ಹೆಸರಿನ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಜಮೀನನ್ನು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕಬಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಾಫಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜೂನ್ 8 ರಂದು ನಗರದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಮುಂಭಾಗ ದಲಿತ ರೈತ ಸೇನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಜಯರಾಂ, ಸತೀಶ್, ನಂದುಸಿಂಗ್, ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-18-1535944441</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>