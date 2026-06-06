ಗಿಡ ನೆಡುವ ಅಭಿಯಾನ

<p>ಬಂಗಾರಪೇಟೆ: ನಗರದ ಮಾನ್ಯತಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ (ಎಬಿವಿಪಿ) ವತಿಯಿಂದ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಎಬಿವಿಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಚಾಲಕ ಮಯೂರ್, ‘ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೇವಲ ಘೋಷಣೆಯಾಗದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಹಕ್ಕಾಗಬೇಕು. ಹಸಿರಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಉಸಿರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಇಂದಿನ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಪರಿಸರವು ಮಾನವ ಜೀವಕುಲದ ಜೀವಾಳ. ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆದರೆ, ಮಾನವನ ಮಿತಿಮೀರಿದ ದುರಾಸೆ, ನಗರೀಕರಣ, ಕೈಗಾ ರೀಕರಣ, ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಏರುಪೇರಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು, ಪೋಷಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಯಂತ್, ಯಶ್ವಂತ್, ಭಾರ್ಗವ್, ಬದರಿನಾಥ್, ಕುಶಾಲ್, ದೀಕ್ಷಿತ್, ಅನಿರುದ್ಧ, ಧೀರಜ್, ಶ್ರೀಕಾರ್ ಹಾಗೂ ವಂಶಿ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-18-677049119</p>