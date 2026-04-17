ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಘಟನಾ ಸಭೆ

<p>ಬಂಗಾರಪೇಟೆ: ನಗರದ ಈಚೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನಾ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಓಂಶಕ್ತಿ ಚಲಪತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇಶದಾಧ್ಯಂತ ಯುವಜನತೆಯು ಕೇವಲ ಮೇಲಿನ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಬಿ.ವಿ.ಮಹೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, 2004ರಿಂದಲೇ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯತೆ ಹಾಗೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಭಿನ್ನಮತವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಚೌಡಪ್ಪ, ಮಂಜುನಾಥ್, ಮೆಹಬೂಬ್, ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ, ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಪ್ರತಾಪ್, ಎಚ್.ಆರ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಶಶಿ ಕುಮಾರ್, ಸಂಪಂಗಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಆರ್.ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಚಿಕ್ಕಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮಂಜು, ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್, ಆರ್ಕೆಎನ್ ಮಂಜು, ಗೌತಮ್, ಚಂದು, ಜಗದೀಶ್, ಅನಿಲ್, ನಿಕ್ಷಿತ್, ರಾಜೇಶ್, ನವನೀತ್, ಪ್ರವೀಣ್, ಅರುಣ್, ಶಿವು, ಜಯರಾಮ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260417-18-1784590548</p>