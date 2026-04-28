ಕಾಲು ಬಾಯಿ ರೋಗ ಮುಕ್ತ ಅಭಿಯಾನ

ಬಂಗಾರಪೇಟೆ: ನಗರದ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಕಾಲು ಬಾಯಿ ರೋಗ ಮುಕ್ತ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎನ್.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜಾನುವಾರುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕೋಮುಲ್ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಕಾಲು ಬಾಯಿ ರೋಗದಂತಹ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಹರಡಿದರೆ ಹೈನುಗಾರರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೋಗ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸುವ ಬದಲು ರೋಗ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಜಾಣತನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಜಾನುವಾರು ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನೂ ತಡೆಯಬಹುದು. ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು, ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರದೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿಸಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುದರ್ಶನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಲಸಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರರು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾಲು ಬಾಯಿ ರೋಗವು ವೈರಾಣುಗಳಿಂದ ಹರಡುವುದರಿಂದ, ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯೇ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸುವುದರಿಂದ ಜಾನುವಾರುಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ರೋಗ ಬಂದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈತರ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಲಸಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಲಸಿಕಾ ಹಾಕುವ ತಂಡ ಬಂದಾಗ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಬೇಕು. ಗರ್ಭಿಣಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಬೇಕು. ರೋಗ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಸುಣ್ಣ ಅಥವಾ ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕ ದ್ರಾವಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಸಂತೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಹೊಸ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ತಂದಾಗ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಕಿವಿಗೊಪ್ಪೆ ಹಾಕಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೋಮುಲ್ ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಗಿರೀಶ್ ಗೌಡ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮೋಹನ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>