ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸುವ ಹುನ್ನಾರ

<p>ಬಂಗಾರಪೇಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ವೆ ಸ್ಕೆಚ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದಶಕಗಳಿಂದ ನೆಲೆಸಿರುವ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸುವ ಪಿತೂರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಂ.ಸಂದೇಶ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಹಳೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 26 ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 282ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ಬಳಿ ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಹಿಂದೆ ಖಾತೆ, ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೂಲನಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆ ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ 286ರಂತಹ ಹೊಸ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಚೆಕ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಗಡಿ ಗುರುತು ತಿದ್ದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬಡವರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಮಾಫಿಯಾಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಕಂದಾಯ ಹಾಗೂ ಸರ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿರುವ ಅವರು, ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಮರು ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯ ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಕಂದಾಯ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲೇ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಉಗ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶಮ್ಮ, ಬೀಬಿ ಐಷಾ, ವಿಲ್ಸನ್, ಮಂಜುನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ, ಮಹಮದ್ ಖಾನ್, ಮುನಿರಾಜು, ಜಯರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಸುಶೀಲಮ್ಮ, ನಾಗರಾಜ್, ಡೇನಿಯಲ್ ಬಾಬು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-18-1060139555</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>