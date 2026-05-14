ಖಾಲಿ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಗುಂಡು ಪತ್ತೆ!

ಬಂಗಾರಪೇಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೊಡ್ಡಪನ್ನಾಂಡಹಳ್ಳಿ- ದಾಸರಮಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಕೆಳಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಮಷಿನ್ ಗನ್ಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ 214 ಜೀವಂತ ಗುಂಡುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಮೇ 12ರ ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 4.30ಕ್ಕೆ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಸೇತುವೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಚಿಂದಿ ಆಯುವವರಿಗೆ ಲೋಹದ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ದೊಡ್ಡಪನ್ನಾಂಡಹಳ್ಳಿಯ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ರಾಮೋಜಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಸೇತುವೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಅಥವಾ ಮೆಷಿನ್ ಗನ್ಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಮೂರು ಅಮ್ಯೂನೇಷನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 214 (51ಎಂ.ಎಂ) ಜೀವಂತ ಗುಂಡು ಹಾಗೂ 85 ನಿರ್ಜೀವ ಗುಂಡು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇವು 1969ರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಾರಂಗಾವ್ ಶಸ್ತಾಸ್ತ್ರಕಾರ್ಖಾನೆ ಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿರುವ ಗುಂಡುಗಳು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ 15-20 ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮದ್ದುಗುಂಡು ಗೋಚರಿಸಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತಾ ವಿಭಾಗದ ತಂಡಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿವೆ. ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸೇರಿದವು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>