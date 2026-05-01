ಹೂಗಳಿಂದ ಮೈದುಂಬಿರುವ ಹುಣಸೆ ಮರ

ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್

ಬಂಗಾರಪೇಟೆ: ಈ ಬಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಹುಣಸೆ ಮರಗಳು ಮೈದುಂಬಿ ಹೂವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಹಳ್ಳಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿನ ಹುಣಸೆ ಮರಗಳು ಹೂವಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರು ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂಲತಃ ಒಣ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹುಣಸೆ ಬೆಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪೂರಕ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದ ಏರುಪೇರುಗಳು ಹುಣಸೆ ಹೂ ಬಿಡಲು ಪೂರಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಾಮಗಳಾದ ಬೂದಿಕೋಟೆ, ಕಾಮಸಮುದ್ರ, ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹುಣಸೆ ಮರವೂ ಹೂವಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಗಡಿ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಹುಣಸೆ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯದ ಮೂಲ. ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ಹೂವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಹೂವು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜೇನುನೊಣಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಕೃಷಿಕರ ನಂಬಿಕೆ. ಈ ಭಾಗದ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸುಲಿಯುವ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಕಾಯಕವನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವು ತುಂಬಿರುವುದು ಈ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದವರಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಆಶಾವಾದ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ನೆರೆಯ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹುಣಸೆ ರಫ್ತಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೂವು ಹಿಡಿಯದೆ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮರಗಳು ಹೂವಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳು ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ದರ ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ಬೋಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ರೈತ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಅವರ ಮಾತಾಗಿದೆ.

ಹುಣಸೆ ಮರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೈಕೆ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳದ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿ ಕೃಪೆ ತೋರಿದರೆ ಸಾಕು, ಇದು ನಮಗೆ ಬೋನಸ್ ಆದಾಯದಂತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಹೂವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ನೋಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಹುಣಸೆ ಬೆಳೆಗಾರ ದೊಡ್ಡೇರಿ ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾತಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260501-18-924230116