ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ತೆರೆಯದ ಆಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರ

<p><em>ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್</em></p>.<p>ಬಂಗಾರಪೇಟೆ: ಪ್ರಸಕ್ತ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೂ ಆಧಾರ್ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಕಡ್ಡಾಯ. ಆದರೆ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಹೋಬಳಿಯ ನಾಡ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಟಲ್ ಜೀ ಜನ ಸ್ನೇಹಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಆಧಾರ್ ಸೇವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಹೋಬಳಿಯ ಜನತೆ ಸಣ್ಣ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಅಲೆಯುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಾಮಸಮುದ್ರ ನಾಡಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ನೆಪ ಒಡ್ಡಿ ಆಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತೆರಿಗೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ವೆಬ್ಕ್ಯಾಮ್ ಹಾಗೂ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಯಂತ್ರಗಳು ದೂಳು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿವೆ. ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ಆಡಳಿತಶಾಹಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಜನ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾಮಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮುಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ನಗರ ಅಥವಾ ಕೆಜಿಎಫ್ ನಗರಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕೂಲಿಕಾರರು ಹಾಗೂ ರೈತರು ನೂರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದರೂ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನಕ್ಕೆ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು ನವೀಕರಿಸಬೇಕಾದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾದ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮೈಲುಗಟ್ಟಲೆ ಅಲೆಯುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ನಾಡ ಕಚೇರಿಯ ಆಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾಯಂ ಅಪರೇಟರ್ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿ, ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೇವೆಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-18-140262933</p>