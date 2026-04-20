ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಲು ಆಗ್ರಹ

<p>ಬಂಗಾರಪೇಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೋಣಿಮಡಗು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲೋಪಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಲ್ಡರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ (ಮಣ್ಣು ತುಂಬುವಿಕೆ) ಮಾಡದಿರುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಸದ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು ಸಂಸದರ ಅನುದಾನದಡಿ ₹5 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾನತ್ತಂ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಗಡಿಭಾಗದವರೆಗೆ ಈ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ನೆಲಮಟ್ಟದಿಂದ 6-8 ಇಂಚು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬದ ಕಾರಣ ಸವಾರರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗುವ ಭೀತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಸಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಆರ್ಡಿಪಿಆರ್ ಇ.ಇ.ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್, ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-18-1353856798</p>