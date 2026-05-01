ಹಸಿ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ

<p>ಬಂಗಾರಪೇಟೆ: ಕರಗದ ತವರು ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಕಾರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಏ.30 ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಹಸಿ ಕರಗ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಮೇ 1 ರಂದು ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಸೊಗಡಿನ ಉಟ್ಲು ಜಾತ್ರೆ ಜರುಗಲಿದೆ. 2 ರಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆ ಹೂವಿನ ಕರಗ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಬರಲಿದೆ. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಕರಗವು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಮೇ 3ರಂದು ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. 4 ರಂದು ವಸಂತೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಧ್ವಜಾರೋಹಣದೊಂದಿಗೆ 80ನೇ ವರ್ಷದ ವೈಭವದ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ.</p>.<p>ಕರಗವು ಕೇವಲ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ. ಇದು ಮಹಾಭಾರತದ ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಕರಗ ಹೊರುವ ಧಾರಕರು ಕಠಿಣ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿ, ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಮುದಾಯದ ನಡುವೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಏಕತೆ ಬೆಸೆಯುವ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-18-549125388</p>