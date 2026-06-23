ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಭಿನ್ನಮತ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ

<p>ಬಂಗಾರಪೇಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ಸುಭದ್ರವಾಗಿದ್ದ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಆಂತರಿಕ ಭಿನ್ನಮತ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ಸಂಘವು ಇಬ್ಭಾಗವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ಎಂ. ಮುನಿರಾಜು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ‘ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘ’ ಎಂಬ ಹೊಸ ಸಂಘಟನೆ ಉದಯವಾಗಿದೆ. ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎರಡೂ ಬಣಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಸಮುದಾಯದ ಈ ಆಂತರಿಕ ಬಿರುಕು ರಾಜಕೀಯ ಬಣ್ಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಎಂ. ಮುನಿರಾಜು ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಮುಖಂಡರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಮೂಲ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ-ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಮುಖಂಡರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೂಲ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಣದ ವಿರುದ್ಧ, ಎಂ. ಮುನಿರಾಜು ನೇತೃತ್ವದ ಬಣತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಘದ ಬೈಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಸಮುದಾಯ ಭವನದಿಂದ ಬರುವ ಬಾಡಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಮೂಲಗಳ ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಂಡಾಯ ಬಣ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-18-690518037</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>