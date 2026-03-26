ಪಿಂಚಣಿ ಅದಾಲತ್: 61 ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕಾರ

ಬಂಗಾರಪೇಟೆ: ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಲುಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಅದಾಲತ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರೇಡ್ 2 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಗಾಯತ್ರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ನಾಡ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಪಿಂಚಣಿ ಅದಾಲತ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ 21, ವಿಧವಾ ವೇತನ 5, ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ 2, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ 30, ಅಂಗವಿಕಲರ ವೇತನಕ್ಕೆ 3 ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 61 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ವೀಕೃತ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭವರಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವಾರ್ಷಿಕ ಕುಟುಂಬ ಆದಾಯ ₹32 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟವರಲ್ಲದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಅಂತಹವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಗೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಜಮೀನಿದ್ದರೆ ಅಂತಹವರೂ ಸಹ ಪಿಂಚಣಿಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆದೇಶವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಪಿಂಚಣಿಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಕೊಡಿಸಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ವೇತ, ಜಗನ್ನಾಥ, ಗಂಗಾಧರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>