ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ

ವೇಮಗಲ್: ಬೆಂಗಳೂರು – ಕೋಲಾರ ನಡುವೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 43 ಕಿ.ಮೀ. ನೂತನ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಈ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೇವಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಳಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಸದೆ, ಈ ಭಾಗದ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುವ ನರಸಾಪುರ ಮತ್ತು ವೇಮಗಲ್ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿ ವಿ.ಆರ್.ಸುದರ್ಶನ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಗಳನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಜಾಲದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದರಿಂದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನರಸಾಪುರ ಮತ್ತು ವೇಮಗಲ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ದೈತ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ನೂರಾರು ಪೂರಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳ ವೇಳೆ ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ತೆರಳಲು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದರೆ ಸರಕು ಸಾಗಾಟ ಜಾಲಕ್ಕೂ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೆಂಗಳೂರು-ಹೊಸಕೋಟೆ-ನರಸಾಪುರ-ವೇಮಗಲ್-ಕೋಲಾರ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಕೋಲಾರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೇವಲ 40 ರಿಂದ 50 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಬಹುದು ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಥವಾ ಮೆಟೊ ಮಾದರಿಯ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೋಲಾರ, ವೇಮಗಲ್, ನರಸಾಪುರ ಅಥವಾ ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲೇ ನೆಲಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನರಸಾಪುರ ಮತ್ತು ವೇಮಗಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಉಪನಗರಗಳು ತಲೆಎತ್ತಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ, ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು, ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸಂಚರಿಸಿದರೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನತೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>