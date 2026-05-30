ಮೆಟ್ಟಿಲು ತೆರವಿಗೆ ಶಾಸಕಿ ಸೂಚನೆ

ಬೇತಮಂಗಲ: ಬೇತಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಹನುಮಂತ ನಗರದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯದೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹರಿದು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಂಗಡಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟುಗಳಿಗೂ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೇ 29ರಂದು 'ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಒತ್ತಾಯ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರದಿಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಶಾಸಕಿ ರೂಪಕಲಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಟಿಪ್ಪು ನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ಮೆಟ್ಟಿಲು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಕಟ್ಟಡದ ಮೆಟ್ಟಿಲು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಸ ಸುರಿಯುವವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಅ.ಮು.ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜ್, ವಿನೂ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಏಜಾಜ್, ಸುರೇಂದ್ರ ಗೌಡ, ಶಂಕರ್, ರಾಜಣ್ಣ, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ರಮೇಶ್, ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಒಬಿಸಿ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ, ಕರವಸೂಲಿಗಾರ ರಾಮು, ಪಿಎಸ್ಐ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>