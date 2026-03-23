ವಿಜಯೇಂದ್ರ ರಥೋತ್ಸವ

ಬೇತಮಂಗಲ: ಪಾಲಾರ್ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ 58ನೇ ವರ್ಷದ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಭಾನುವಾರ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ರಥೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದವು. ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಅಲಂಕಾರಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p>ನೂರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಭಕ್ತರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ದವನ ಅರ್ಪಿಸಿ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಕೋಸಂಬರಿ, ಪಾನಕ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕೆಜಿಎಫ್ ಶಾಸಕಿ ರೂಪಕಲಾ, ಅ.ಮು.ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ್, ಶ್ರೀ ಹರಿ, ಮಮತಾ ಗಣೇಶ್, ವಿನು ಕಾರ್ತಿಕ್, ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ವಾಸವಿ ಮೂರ್ತಿ, ಡೇರಿ ಅಪ್ಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.