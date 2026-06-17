ಬುಧವಾರ, 17 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkolar

ಮೋದಿ ನಮ್ಮ ಮಾಲೀಕರಲ್ಲ; ನಾಯಕರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಲೀಕರು ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 0:51 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 0:51 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
BJPPoliticskolarnarendra-modi
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT