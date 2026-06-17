ಮೋದಿ ನಮ್ಮ ಮಾಲೀಕರಲ್ಲ; ನಾಯಕರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಲೀಕರು ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ

<p>ಕೋಲಾರ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಮಾಲೀಕರು ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕೈವಾರ ಬಳಿ ಜೆ.ಕೆ.ಹಿಲ್ ವಿವ್ಯೂ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಮಹಾಭಿಯಾನ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ವರ್ಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರೋಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಮಾಲೀಕರು, ಆರ್ಜೆಡಿ ಮಾಲೀಕರು, ಎನ್ಸಿಪಿ ಮಾಲೀಕರು, ಟಿಎಂಸಿ ಮಾಲೀಕರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮಾಲೀಕರು ಯಾರೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬಳಿ ಕೇಳಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲೊಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಇದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೋದಿ ನಮ್ಮ ಮಾಲೀಕರಲ್ಲ; ನಾಯಕರು. ತಾವು ಪಕ್ಷದ ಮಾಲೀಕ ಎಂದು ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರುವ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಕೂಡ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟ ತಲುಪುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಅಪವಾದ ಇರಬಹುದು. ಸಿಗ್ನಲ್, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಕಾದು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರಾಜಿ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂಬುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕುಟುಂಬ, ಜಾತಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅದರ ಸುತ್ತವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಕುಟುಂಬ, ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಚಳವಳಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಜಾತಿ ಇರಬಹುದು; ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹಿಂದುತ್ವ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಹಿಂದುತ್ವ ಅಂದರೆ ಮತ ಅಲ್ಲ; ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ. ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಾಲಿಸಿದವರೆಲ್ಲಾ ಹಿಂದೂಗಳೇ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಆತ್ಮವಿದ್ದಂತೆ. ಅದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದುತ್ವ ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತ ದೇಶದ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದುತ್ವ ದುರ್ಬಲ ಆದ ದೇಶಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈಗ ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಸಿ ಎಂದು ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವ ಪಕ್ಷದವರೇ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕೋಮಾ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದರು ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಅಸಾಧ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾದ ಪಕ್ಷ. ಸಂಪರ್ಕ, ಸಂವಾದ, ಸಂಘರ್ಷ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷ ಬೆಳೆದಿದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಇದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಮುಂದಿನ 20 ತಿಂಗಳು ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಓಂಶಕ್ತಿ ಚಲಪತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಮಾತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಎನ್.ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ವೆಂಕಟಮುನಿಯಪ್ಪ, ವೈ.ಸಂಪಂಗಿ, ಕೆ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥಗೌಡ, ಮುಖಂಡರಾದ ಅಪ್ಪಿರಾಜು, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೌರ್ಯ, ಡಾ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಬಿ.ವಿ.ಮಹೇಶ್, ವಾಸುದೇವ, ಮಾಗೇರಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-18-649275241</p>