‘ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯನ್ನು ಎದೆತಟ್ಟಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’

ಕೋಲಾರ: ಜಾತಿ ಗಣತಿ ನಡೆದಾಗ ನಗರಪ್ರದೇಶದ ಶೇ 48 ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜಾತಿಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಜಾತಿಯನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತಿತ್ತು. ಕೆಲವರ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಾಗಬೇಕಿದೆಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎನ್.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರ ಹೊರವಲಯದ ನಾರಾಯಣಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾಜ್ಯ ಮಗ್ಗದವರ ಸಂಘ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸತ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯನ್ನು ನಾವು ಎದೆತಟ್ಟಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಘರ್ಜನೆಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಜೈಭೀಮ್ ಎಂಬ ದನಿಅಡಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮುದಾಯವು ಆಡಳಿತ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮುದಾಯ ಆಗಬೇಕು. ಐಎಎಸ್, ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಕ್ಕ ಐಎಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿ.ತಿರುಮಲೇಶ್, ಅಪ್ಪಿ ಎಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಎಸ್.ವಿ.ಯೋಗೇಶ್, ಕುಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಎಂ.ಬೈರಪ್ಪ, ವಿಶೇಷ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮುನಿಶಾಮಿರಡ್ಡಿ, ರವಿಕುಮಾರ್, ಎಂ.ದಯಾನಂದ, ರಾಜಣ್ಣ, ಕನ್ನಡ ರಮೇಶ್, ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ, ಎನ್.ಮುನಿರಾಜು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260524-18-575534554