<p><strong>ಕೋಲಾರ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಕೆ.ಎ.ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,696 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳು ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರ ಚಾರ್ದಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ‘ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್’ಗೆ ಸೇರಿದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇವರು ಗ್ರಾಮದ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಜಯಂತಿ ಪುತ್ರ. 28 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅವರು ಏ.20ರಿಂದ ಮೇ 10ರವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಕೊನೆಗೂ ಒಂದು ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಬೈಕ್ ‘ದಿ ಲಿಯೋ’ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಚಾರ್ದಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260602-18-659863378</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>