ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಜೂನ್ 2026
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ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್‌ಗೆ ಬಿದ್ದು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗು ಸಾವು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 0:59 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 0:59 IST
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