ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಆಹ್ವಾನ

ಕೋಲಾರ: ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಣಗಳ ಬೀದಿ ಜಗಳ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತೆ ಪರಸ್ಪರ ಟೀಕೆ, ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆ.ಎಚ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಣದ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಾಬು ಅವರನ್ನು ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ಜಯಂತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಗರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಾಬು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಶಾಸಕ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ಎಲ್.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲಿಗರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೈ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಜೆ.ಅಮರನಾಥ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಪ್ರಸಾದ್ ಬಾಬು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರುವ ಮೊದಲು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಗೌರಿಪೇಟೆ ಶಿವು ಮೂಲಕ ವಕಾಲತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ 2004-05 ರಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರದಿಂದ ಚಿತ್ತೂರು ವರೆಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಬೃಹತ್ ಮರಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಹರಾಜನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ತಮಗೆ ಕೊಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದೇ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಅವತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೀರಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಾಬು ಅವರೇ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಮ್ಮನ್ನು ನಗರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಹ ಇದೇ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಲವೇ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಾಬು ಅವರೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಮಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ನಗರಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲು ಬಿ.ಫಾರಂ ನೀಡಿದ್ದು ಇದೇ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿಗೆ ನಗರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲ ಕೋರಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕೈಕಾಲು ಮುಟ್ಟಲು ಹೋಗಿದ್ದು ಮರೆತು ಹೋಯಿತೇ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎರಡು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? 2023 ರ ವಿಧಾನಸಭೆ, 2024 ರ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಏನೂ ಸಹಾಯ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ನಗರ ದೇವತೆ ಕೋಲಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>