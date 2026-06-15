ಕೋಲಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಣ ಜಗಳ, ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ

<p>ಕೋಲಾರ: ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯ ವಾಸ್ತುದೋಷ ಸರಿ ಹೋದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬಣ ಜಗಳ ಮರುಕಳಿಸಿದ್ದು ಶಾಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಎದುರೇ ಭಾನುವಾರ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ವಾಗ್ವಾದ, ಕಿತ್ತಾಟ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೈಯದ್ ಅಫ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಂಗಮ್ಮನ ಪಾಳ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಬೈದಾಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಸಭೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಮಂಜು ಅವರಿಗೆ 'ಕೂತ್ಕುಳ್ಳಲೇ, ಏ... ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋ' ಎಂದು ಅಫ್ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗ 'ಏ ನೀನು ಕುತ್ಕೊ, ನಾನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮಾತನಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಮಂಜು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಭಯರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯಿತು. ಇಬ್ಬರ ಕಡೆಯ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಆಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖರು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟರು. ಉಳಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ, ‘ಏ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡೋಣ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 21ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಿಡಬ್ಲ್ಯುಸಿ ನೂತನ ಸದಸ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಶಾಸಕರಾದ ಕೆ.ವೈ.ನಂಜೇಗೌಡ, ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ಎಲ್.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸಭಾಪತಿ ವಿ.ಆರ್.ಸುದರ್ಶನ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಎಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಷದ ಹಲವು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದರು.</p>.<p>ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸೈಯದ್ ಅಫ್ಸರ್ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ ಗಂಗಮ್ಮನಪಾಳ್ಯ ಮಂಜು, 'ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಸಮಗ್ರ ವಿಶೇಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬೂತ್ ಏಜೆಂಟರು (ಬಿಎಲ್ಎ) ನೇಮಕ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಗಾದೆ ತೆಗೆದರು.</p>.<p>ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ; ವೇದಿಕೆ ಮೇಲತ್ತಿ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತೋರಿಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಾರದೇ ಎಂದರು.</p>.<p>ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಅಫ್ಸರ್, 'ಏ, ಕೂತ್ಕುಳ್ಳಲೇ, ಏ ...ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋ' ಎಂದು ಜೋರು ದನಿಯಲ್ಲಿ ಗದರಿದರು. 'ಏ, ನೀನು ಕೂತ್ಕೋ' ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಮಂಜು ಮೊಬೈಲ್ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೇರಿದರು.</p>.<p>ಆಗ ಮಂಜು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಎದ್ದು ನಿಂತು, 'ಏಕವಚನ, ಕೆಟ್ಟ ಪದ ಬಳಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ' ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 'ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂದು ಅಫ್ಸರ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಬಣ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಎಚ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಣದ ನಡುವೆ ಕೂಗಾಟ, ಚಕಮಕಿ, ಗದ್ದಲ ಜೋರಾಯಿತು. ಕೈಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸುವ ಹಂತ ತಲುಪಿತು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಎದ್ದು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸಭೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲ ಶಾಸಕರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಊರುಬಾಗಿಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮ್ಯಾಕಲ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಎಸ್ಸಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಜಯದೇವ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೈಲಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಮುರಳಿ, ಕೋಮುಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಂಜಿಮಲೆ ರಮೇಶ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಕೆ.ವಿ.ಗೌತಮ್, ವೈ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಓಬಿಸಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಚಂದ್ರಮೌಳಿ, ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ರತ್ಮಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-18-122076548</p>