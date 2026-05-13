ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಬೆಳೆಗೆ ಸೈನಿಕ ಹುಳು ಕಾಟ

ಎಸ್ ಎಂ ಅಮರ್

ವೇಮಗಲ್: ಹೋಬಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಸಿಲ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಒದಗಿಸುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ನೀರು ಬಳಸಿ ಬೆಳೆದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಬೆಳೆಗೆ ಸೈನಿಕ ಹುಳುಗಳು ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಜೋಳದ ಚಿಗುರು ಹಾಗೂ ಸುಳಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಬಳಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಹೋಬಳಿಯ ಪುರಹಳ್ಳಿ, ರಾಜಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಸೀತಿ, ಮದ್ದೇರಿ, ಕಾಡಹಳ್ಳಿ, ಚಲ್ದಿಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಕರೇನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಅಗ್ರಹಾರ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಭಾಗದ ರೈತರು ಸೈನಿಕ ಹುಳುಳಿಂದ ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹30 ರಿಂದ ₹40 ಸಾವಿರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ನೀರು ಹರಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಜೋಳದ ಬೆಳೆ ರೈತರ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿದಿನ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಒಣ ಮೇವು ಹಾಕಿದರೆ ತಿನ್ನದೇ ಮುಖ ನೋಡುತ್ತವೆ. ಹಾಲು ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಬಿಸಿಲ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮೇವು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಹುಳುಗಳ ಕಾಟ ಎಂದು ರೈತರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

ಕೂಡಲೇ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಮೇವಿನ ಕಿಟ್ ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ರೈತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ