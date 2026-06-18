<p>ಕೋಲಾರ: ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧೀಕ್ಷಕ (ಎಸ್ಪಿ) ಆ್ಯಂಟೋನಿ ಜಾನ್ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವಂಚಕರು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ತುರ್ತಾಗಿ ₹ 55 ಸಾವಿರ ಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆ್ಯಂಟೋನಿ ಜಾನ್ ಅವರು ಸೆನ್ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಘಟಕಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆ್ಯಂಟೋನಿ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು (ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ) ಹೊಂದಿದವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಹಣ ಕೇಳಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>‘ತುರ್ತಾಗಿ ನೆರವು ಬೇಕಿದೆ. ನನ್ನ ಯುಪಿಐ ಖಾತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ₹ 55 ಸಾವಿರ ನೀಡಿದರೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಯುಪಿಐ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಂಚಕರು ಹಲವರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಸಂದೇಶ ನೋಡಿದ ಕೆಲವರು ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ಎಸ್ಪಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಆ್ಯಂಟೋನಿ ಬುಧವಾರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರರ ಅಹವಾಲು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಕರೆ ಬಂದಿದೆ. ತಮಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದು ಆತನಿಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಟೋನಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಬರುವುದು ತಡವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>‘ಈ ಮಾತಿ ಕೇಳಿ ನಾನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಕರೆ ಮಾಡಿ, ‘ಹಣ ಕೇಳಿ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಿ; ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ’ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿ ವಂಚನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಹಣ ಕಳಿಸದಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಸೆನ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಘಟಕಕ್ಕೂ ದೂರು ನೀಡಿದೆ’ ಎಂದು ಆ್ಯಂಟೋನಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಕರೆಯು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಿಂದ ಬಂದಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-18-387412958</p>