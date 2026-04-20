ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದ ಡೇರಿಗೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ

ಕೋಲಾರ: ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಡೇರಿಗೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತಷ್ಟು ನೆರವಾಗಲು ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೋಮುಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚೆಲುವನಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಿಂಬಚಾಮನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನೆರ್ನಹಳ್ಳಿ ಡೇರಿಯ ನೂತನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಕೋಮುಲ್ ರಚನೆಯಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಆಡಳಿತ ಬಂದ ನಂತರ ಒಕ್ಕೂಟ ₹ 14 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ಕ್ರಮೇಣ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಸರಿದೂಗಿಸಿ ಇವತ್ತು ₹ 8 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಒಕ್ಕೂಟವು ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ನೀಡಿ ಹಾಲು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಡೇರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾಲು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಘಗಳೂ ಉತ್ತಮ ಲಾಭಾಂಶ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ವಕ್ಕಲೇರಿ ಸೊಸೈಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾಲಾಕ್ಷಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾರೂ ಮತ ಹಾಕಬಾರದೆಂದು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇವತ್ತು ಅವರು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಗಳು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬೆಗ್ಲಿ ಡೇರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ದಿಂಬಚಾಮನಹಳ್ಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಶೋಕ್ ನೆರ್ನಹಳ್ಳಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷಮ್ಮ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ವಕ್ಕಲೇರಿ ಸೊಸೈಟಿ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಮೇಶ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಪಾಶ್ವಗಾನಹಳ್ಳಿ ಅಶ್ವಥ್ ರಾಮ್, ಮುನೇಂದ್ರ ವಕೀಲ ಮಂಜು, ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-18-962014525</p>