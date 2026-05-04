<p>ಕೋಲಾರ: ರಸ್ತೆ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ, ನಗರದಲ್ಲಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಉದ್ಯಾನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕೊಳಬಾವಿ ದುರಸ್ತಿ, ನಗರಸಭೆ ಆಸ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಆರ್.ರವಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಕೋಲಾರಮ್ಮ ರಸ್ತೆ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ, ಕೋರ್ಟ್ ವೃತ್ತ, ಕೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ಪ್ರಭಾತ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಮುಂಭಾಗ, ಆದೀಶ್ವರ ಮಳಿಗೆ ಮುಂಭಾಗ, ಟವರ್ ಬಳಿಯ ಮಸೀದಿ, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮುನೇಶ್ವರ ನಗರ, ಖಾದ್ರಿಪುರ ರಸ್ತೆ, ಕಾರಂಜಿಕಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆ, ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ದರ್ಶನವಾಯಿತು.</p>.<p>ನಗರಸಭೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿಯೋಜಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಸ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಿ ಪರಿಹಾರದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇಗುಲ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೋಲಾರಮ್ಮ ದೇಗುಲ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ದುರಸ್ತಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು. ಉದ್ಯಾನದ ಬಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು, ತಕ್ಷಣವೇ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದರು. ಉದ್ಯಾನಗಳನ್ನೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕುವೆಂಪುನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ನಗರಸಭೆ ಆಸ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು. ನಗರಸಭೆ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಲಾರಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ನಾಮಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುನೇಶ್ವರ ನಗರ, ಕಾರಂಜಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಸಣ್ಣ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನಗರಸಭೆಯ ವಾಹನ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಾಗರಿಕರು ದೂರಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಖಾದ್ರಿಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದು, ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಎಂ.ಆರ್.ರವಿ ಕೇಳಿದರು. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು (ಆರ್ಒ) ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಭಾತ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಎದುರು ಮತ್ತೊಂದು ವೆಂಡಿಂಗ್ ಜೋನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಬಂಧ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ದೊಡ್ಡಪೇಟೆಯಲ್ಲಿನ ಆಚಾರಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತೆರೆದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ದೂಳು ಹೋಗದಂತೆ ಪರದೆ ಕಟ್ಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶದ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅಂಬಿಕಾ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಗಂಗಾಧರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಡೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ, ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಗನೂರ್, ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ನವಾಜ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260504-18-1052052116</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>