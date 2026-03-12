ಗುರುವಾರ, 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಏರಿಸಿದರೆ ಕ್ರಮ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಅಕ್ರಮ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ: ವರ್ತಕರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:06 IST
Last Updated : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:06 IST
ಯಾವುದೇ ವರ್ತಕರು ಅಥವಾ ವಿತರಕರು ನಿಗದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರಕು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿ
ಎಂ.ಆರ್.ರವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
kolar

