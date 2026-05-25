ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಜಮೀನು ನೀಡದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ: ಸಂಸದ ಬೇಸರ

<p>ಕೋಲಾರ: ಕೋಲಾರ-ವೈಟ್ಫೀ ಲ್ಡ್ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಜಮೀನು ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾಗೆ 20 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ಎಂ.ಮಲ್ಲೇಶಬಾಬು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಕೋಲಾರ-ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಜಮೀನು ನೀಡಲು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟರೆ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧವಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೊಳಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಜಾಗದ ಪಕ್ಕ 20 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ನೀಡಿದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಅನುದಾನ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧವಿದೆ. ಆದರೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಈವರೆಗೂ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಶಾಸಕರು, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಜಾಗ ಕೊಡಿಸಿದರೆ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260525-18-2038220663</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>