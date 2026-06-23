ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಧರ್ಮೋಪನಯನ, ವಟುಗಳ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ

<p>ಕೋಲಾರ: ನಗರದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘದಿಂದ ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಧರ್ಮೋಪನಯನ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರ ವಟುಗಳ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವೇದವ್ಯಾಸ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ವೇದಬ್ರಹ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣಭಟ್ಟರು, ನೂತನ ವಟುಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ಉಪನಯನದ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಕೋಲಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಂಕರಮಠದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಜೆ.ಎನ್.ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಾಮೂಹಿಕ ಧರ್ಮೋಪಯನಯದಲ್ಲಿ ಬದ್ರಿನಾಥ್, ಕೆ.ಎನ್.ಲವಣ್, ಎನ್.ಬಾಲಾಜಿ, ಯಗತ್, ತೇಜಸ್ ವಟುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಪುರೋಹಿತರಾಗಿ ವೇದಬ್ರಹ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣಭಟ್ಟರು, ಜೆ.ಎನ್.ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಜಿ.ಎಸ್.ಸುರೇಶ್, ರಾಜೇಶ್, ಎಸ್.ಕೆ.ಉಮೇಶ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೋಲಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೆ.ಎನ್.ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಮುಖಂಡರಾದ ಕೆ.ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್, ಜಯತೀರ್ಥ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಅಮರನಾಥ್, ರಾಯರ ಮಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಫಣೀಂದ್ರ, ಶಿವಶಂಕರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಪದ್ಮನಾಭ್, ನಾಗರಾಜಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಕೆಇಬಿ ಶ್ಯಾಂ, ಶೀನಿಧಿ, ಶ್ರೀವತ್ಸ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-18-80397643</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>