ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಲಸೆ ಆತಂಕ!

<p>ಕೋಲಾರ: ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನರೇಗಾದಡಿ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಳೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೇ ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ಮನರೇಗಾ ಹಾಗೂ ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಯೋಜನೆ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ, ಅನುಮೋದನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ವಲಸೆ ಹೋಗುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಯಲುಸೀಮೆ ಹಾಗೂ ಬರಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕುಂಠಿತವಾದಾಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೈಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದುದ್ದೇ ಮನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿ ವಲಸೆ ತಪ್ಪಿಸುತಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1,17,552 ಮಂದಿ (65 ಸಾವಿರ ಕುಟುಂಬ) ಸಕ್ರಿಯ ಉದ್ಯೋಗ ಚೀಟಿ ಹೊಂದಿವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 88,529 ಮಹಿಳೆಯರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ದುಡಿಯುವ ಕೈಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಅತಂತ್ರವಾಗುವ ಕಾಲ ಬಂದೊದಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕೂಲಿ ಅರಸಿ ವಲಸೆ ಹೋಗುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 28 ಲಕ್ಷ ಮಾನವ ದಿನಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಮೀರಿ 30.12 ಲಕ್ಷ ಸಾಧನೆ (ಶೇ 107.54) ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಾನವ ದಿನಗಳ ಸೃಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 16.52 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳಾ ಮಾನವ ದಿನಗಳನ್ನು ಸೃಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಮನರೇಗಾ ಬದಲಾಗಿ 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಜಾರಿ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಗ್ರಾಮೀಣ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಜೀವಿಕ ಮಿಷನ್ (ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ) ಸಂಬಂಧ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ನಿಯಮಗಳನ್ನೇ ರೂಪಿಸಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆ ಕೆಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿರೋಧಿಸಿ ಮನರೇಗಾವನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೃಜನೆಗೆ ಪೋರ್ಟಲ್ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸ್ಥಿತಿ ಅತಂತ್ರವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಗೊಂದಲ ಬಗೆಹರಿದು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2026–27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ 3.78 ಲಕ್ಷ ಮಾನವ ದಿನಗಳನ್ನು ಸೃಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ 2.33 ಲಕ್ಷ ಮಾನವ ದಿನ ಸೃಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಗುರಿ ಮೀರಿ 6.34 ಲಕ್ಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 154 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗ ಚೀಟಿ ಹೊಂದಿದ ಕುಟುಂಬವೊಂದಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ ₹ 379 ನಂತೆ ಕೂಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದ ಜತೆ ಆಸ್ತಿ ಸೃಜನೆಗೂ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕೆರೆ, ಕಾಲುವೆಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನ, ಗೋಕಟ್ಟೆ, ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಾಲಾ ಆವರಣ, ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಕಾಲುದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೂ ಸೇರಿದ್ದವು. ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಬದು, ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶೌಚಾಲಯ, ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್ನಂಥ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತಿತ್ತು. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260409-18-1615784970</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>