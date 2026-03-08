ಭಾನುವಾರ, 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ: ಒಲಿಯಿತು 462ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್‌

ಮಗನ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮನ ಪರಿಶ್ರಮದ ಟಾನಿಕ್‌; ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಲಿಯಿತು 462ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್‌
ಕೆ.ಓಂಕಾರ ಮೂರ್ತಿ
Published : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:31 IST
Last Updated : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:31 IST
