<p><strong>ಕೋಲಾರ</strong>: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಉತ್ತಮ ವೇತನವೂ ಇತ್ತು. ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಓದಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲು ಸಮಯ ಸಿಗದೆ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ…</p>.<p>ಮೂರನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ (ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ) ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ 462ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿರುವ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತ್ಯಾವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವರುಣ್ ಗೌಡ ಪಿ. ಅವರ ಮಾತುಗಳಿವು.</p>.<p>ಮೊದಲ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಫೇಲ್ ಆದಾಗ ತುಂಬಾ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಇದ್ದ ಕೆಲಸ ಬಿಡುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಿತ್ತು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತಿತ್ತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಬಿಡುವಿನಲ್ಲೇ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎರಡು ಬಾರಿ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲನಾದ ನಾನು 2024ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಬಾರದೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬದಲಾಗಿ ದುಡಿಮೆಯತ್ತ ಗುರಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ದುಡ್ಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು, ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಿದ್ಧತೆಗೆಂದು ಪೋಷಕರ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬಿದರು. ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಕೂಡ ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬಲ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ವರುಣ್ ಗೌಡ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರ ಪೋಷಕರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆರ್. ಹಾಗೂ ಎಂ.ಪ್ರೇಮಾ ಸದ್ಯ ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಎಸ್ಐ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಹೋದರಿ ರಚನಾ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಓದಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ನಾನು ಜನಿಸಿದ್ದು ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತ್ಯಾವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ, ಅಪ್ಪ 10 ವರ್ಷ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದ ಬಳಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, 7ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಓದಿದೆ. ನಂತರ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 98 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದೆ. ನಂತರ ಮೂಡಬಿದಿರೆಯ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 96 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಕೊಪ್ಪಳದ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 2021ರಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಾವೇನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಡತನದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದವರು. ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟವೇನು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬಡವರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸುವಾಗ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುತ್ತೇವೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಇರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಖರ್ಚಾಗುವಾಗ ಭಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪೋಷಕರ ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸದ್ಯ ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಪೋಷಕರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ ವರುಣ್ ಗೌಡ ಅಪ್ಪ ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಎಸ್ಐ </p>.<p><strong>ಫೇಲ್ ಆದಾಗ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದೇ ಅಮ್ಮ</strong></p><p> ‘ನನ್ನ ಶ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಪರಿಶ್ರಮವೇ ದೊಡ್ಡದು. ಯುಪಿಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಬೇಕೆಂದು ಮೊದಲು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅವರು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. 2023 ಹಾಗೂ 2024ರಲ್ಲಿ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದೆ. ಎರಡೂ ಬಾರಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣನಾದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬ ಬೇಸರವಾಯಿತು. ಆಗ ಅಮ್ಮನೇ ಹೆಗಲುಕೊಟ್ಟು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು. ಪೋಷಕರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನನಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಸಹೋದರಿ ರಚನಾ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ’ ಎಂದು ವರುಣ್ ಗೌಡ ಭಾವುಕರಾದರು.</p>.<p><strong>ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಆನಂದಬಾಷ್ಪ! ನನಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಅಳಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಹೋಗಿದ್ದ ಅಪ್ಪನಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಆನಂದಭಾಷ್ಪರಾದರು. ಅವರು ಖುಷಿಪಟ್ಟ ರೀತಿ ನನ್ನ ಕಂಗಳಲ್ಲೂ ನೀರು ಉಕ್ಕಿಸಿತು ಎಂದು ವರುಣ್ ಗೌಡ ಹೇಳಿದರು. 

<strong>ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಆಡಳಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ...</strong>

 ವೈದ್ಯರಾದರೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಐಎಎಸ್ ಅಥವಾ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಓದಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿದ್ದರೂ ಆಡಳಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದತ್ತ ಒಲವು ಮೂಡಿತು. ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ವಾಟ್ರಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ನನಗೆ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಶುರುವಾಯಿತು ಎಂದು ವರುಣ್ ಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.

<strong>ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವೆ </strong>

ನಾನು ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಆಗಬೇಕೆಂಬುದು ಅಪ್ಪನ ಆಸೆ. ಈಗಿನ ನನ್ನ ರ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವೆ ಎಂದು ವರುಣ್ ಗೌಡ ಹೇಳಿದರು. ವರುಣ್ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಥ್ರೋಪಲಜಿ (ಮಾನವ ಶಾಸ್ತ್ರ) ವಿಷಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೆದಿದ್ದರು.

<strong>ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಸಂದರ್ಶನದ ಆ ಒತ್ತಡ...</strong>

 ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಬಹಳ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದರೂ ಸಂದರ್ಶನದವರೆಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಂದರ್ಶನ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ. ಮೊದಲ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ವರುಣ್ ಗೌಡ ಹೇಳಿದರು. ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ನನ್ನ ಊರು ಕೋಲಾರ ಎಂದಾಗ ಸಂದರ್ಶಕರು ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು. ಕೆಜಿಎಫ್ನ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ವಹಿವಾಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು. ರೇಷ್ಮೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಐವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಮಾರು 35 ನಿಮಿಷ ಸಂದರ್ಶಿಸಿದರು ಎಂದರು.