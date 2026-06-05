ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಿಯಕರ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣು

<p>ಕೋಲಾರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಕ್ಕಲೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಬೆಟ್ಟಬೆಣಜೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಾಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಹಾಗೂ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ಮರಕ್ಕೆ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ (24) ಹಾಗೂ ಸುಮಿತ್ರಾ (26) ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದವರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಈ ವಿಚಾರ ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸುಮಿತ್ರಾ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಟ್ಟಬೆಣಜೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದ ಜಮೀನಿನ ಹುಣಸೆಮರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ದೇಹ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಆರ್.ಎಲ್.ಜಾಲಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಯಾದವ ಸಮುದಾಯದ ಸುಮಿತ್ರಾ 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಮು ಎಂಬುವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ದಂಪತಿಗೆ 7 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ 5 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಪುತ್ರಿಯರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧದ ವಿಚಾರ ಸುಮಿತ್ರಾ ಅವರ ಪತಿಗೆ ಭಾನುವಾರವಷ್ಟೇ (ಮೇ 31) ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಮೊಬೈಲ್ನ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸಂದೇಶ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜಗಳವೂ ನಡೆದಿದೆ. ನಂತರ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕೋಣ, ಆತನ ಸಹವಾಸ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪತಿಗೆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಭಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಿತ್ರಾ ಸೋಮವಾರ (ಜೂನ್ 1) ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರು. ಇವರ ತಂದೆ ಮುಳಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಸುಮಿತ್ರಾ, ಯುವಕ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇವರಿಬ್ಬರು ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಗಮನಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ಕೋಲಾರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ದೇಹಗಳನ್ನು ಎಸ್ಎನ್ಆರ್ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-18-1997407633</p>