ತುಂಬಿದ ಹೂಳು; ಜನರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಗೋಳು

<p>ಕೋಲಾರ: ನಗರದ ಪೇಟೆಚಾಮನಹಳ್ಳಿಯ ಎಸ್.ಜಿ.ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ (ಯುಜಿಡಿ) ಲೈನ್ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಿತ್ಯ ನರಕ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಜಾಗವಿಲ್ಲದೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಮನೆ ಮುಂದಿನ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದು, ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>13ನೇ ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಪ್ರಯೋಜವಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪದೇಪದೇ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಮಲಿನ ನೀರು ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳತ್ತ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಹೂಳೆತ್ತದೇ ಇರುವ ಪರಿಣಾಮ ಯುಜಿಡಿ ನೀರು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನ, ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದುರ್ವಾಸನೆಯು ನಿವಾಸಿಗಳ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೆಡಿಸಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ರೋಗರುಜಿನಗಳ ಆತಂಕ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಣ್ಣ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿಗಳು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಒಳಚರಂಡಿ, ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾರ್ಡ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದವರು ಒಮ್ಮೆಯೂ ತಮ್ಮ ಮುಖ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಎಸ್.ಜಿ.ಲೇಔಟ್ನ 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್ವರೆಗೆ ಯುಜಿಡಿ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೇ ಇದ್ದು, 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಬದಿ ಯುಜಿಡಿ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಎಸ್.ಜಿ.ಲೇಔಟ್ ನಾಗರಿಕರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ, ಚರಂಡಿ, ರಸ್ತೆಗಳು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಿರಿದಾದ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಜಾಗಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಒಳಚರಂಡಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಹಲವೆಡೆ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ರೀತಿ ಇದ್ದು, ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕೆಲವರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಸ್ತು ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಒಳಚರಂಡಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಲೇಔಟ್ನ ಕೆಲವೆಡೆ ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದು, ಹುಲ್ಲು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳು ಒಳಚರಂಡಿ ಪಾಲಾಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>‘ಯುಜಿಡಿ ಪದೇಪದೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ದೂರು ನೀಡಿದಾಗ ನಗರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂದು ಯಾವುದೋ ಪರಿಕರ ಬಳಸಿ ಹೂಳು, ಕಸವನ್ನು ಒಳಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಹರಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಳಗಡೆ ಹೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಾಗದಷ್ಟು ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಲೇಔಟ್ ನಿವಾಸಿ ಎಂ.ಉದಯಕುಮಾರ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಕಾರಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಸಮೀಪದ ಮುನೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲೂ ಯುಜಿಡಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಒಳಚರಂಡಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ನಗರದ 50 ಕಡೆ ಯುಜಿಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ನಿತ್ಯ ದೂರುಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೂ ದೂರುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಕ್ಕಿಂಗ್, ಜೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎರಡು ಯಂತ್ರಗಳಿದ್ದು ದೂರುಗಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್.ಜಿ.ಲೇಔಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಿದ್ದು, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜನರಲ್ಲೂ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಕೋಲಾರ ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಗನೂರ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260524-18-270687847</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>