ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ನಿವೃತ್ತರ ಸ್ನೇಹ ಮಿಲನ

ಕೋಲಾರ: ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ಬಳಗದಿಂದ ನಗರ ಹೊರವಲಯದ ಛತ್ರಕೋಡಿಹಳ್ಳಿಯ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ 21ನೇ ಸ್ನೇಹ ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಳಗದ 34 ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ತಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳ ಅವಲೋಕನ, ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರದ ಜೀವನ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು, ಸಿಹಿ,ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಾ ಖುಷಿ ಪಡುವ ಅವಕಾಶ ಸ್ನೇಹಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಲಭಿಸಿತು ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರ ಬಿ.ಎಸ್.ನಟರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ಏಕಾಂಗಿ ಆಗುತ್ತೇವೆ. ಖಿನ್ನತೆ, ನೋವುಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಲು ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ ತರುತ್ತದೆ. ನೋವನ್ನು ಮರೆತು ಸಂತಸ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಸ್.ಬಿ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸ್ವಾಗತ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಜಿ.ಕೆ.ಸುರೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ ದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಪುಷ್ಪಾ (ಚಿಂತಾಮಣಿ) ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರಿ (ಮುಳಬಾಗಿಲು) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರಿದರು. ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ.ವಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಬಂದಿದ್ದರು.</p>.<p>ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಮೌನಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಅಂಚೆ ಅಶ್ವತ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿ, ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮುಂದುವರೆಯಲಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಣೆ, ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಪಿ.ವಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ದಂಪತಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಪುಷ್ಪಾ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮರಾವ್, ಸಾರುಮತಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>