ವಿದ್ಯುತ್ ಖಾಸಗೀಕರಣ ವಿರೋಧಿಸಿ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p>ಕೋಲಾರ: ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಎಸ್ಕಾಂಗಳಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾಜಾಲ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಟಾಟಾ ಪವರ್ ಕಂಪನಿಗೆ ವಹಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ (ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್) ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಗರದ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಬುಧವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಕಂಪನಿಯು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಪರವಾನಗಿ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ (ಕೆಇಆರ್ಸಿ) ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಆಯೋಗವು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ನೌಕರರು ಈ ಕ್ರಮ ಖಂಡಿಸಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆಯೋಗವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಖಾಸಗೀಕರಣವು ನೌಕರರ ಉದ್ಯೋಗ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆಗೂ ಕುತ್ತು ತರುತ್ತದೆ, ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೇಮಕ ಮೂಲಕ ನೌಕರರ ಕೆಲಸ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ರೈತರು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆದು ಎಲ್ಲಾ ನೌಕರರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೌಕರರು ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಖಂಡರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ರೈತರ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸದ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಥವಾ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ, ರೈತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡದೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ದೇವಿ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೇವಲ ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಇಲಾಖೆಗಳಂತೆ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ನಂತರ ಒಂದೊಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಂಥೋಣಿ ದಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧವಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ರೈತರು, ಗ್ರಾಹಕರ ಆದ್ಯತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದು ರಾಜ್ಯ 70 ಸಾವಿರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದ ಕೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿಸಬೇಕು. ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮುಖಂಡರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಟಾಟಾ ಹಟಾವೋ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಬಚಾವ್ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಖಂಡರಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸೈಯದ್ ಹುಸೇನ್, ಆನಂದ್, ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ನೌಕರರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-18-1092134176</p>