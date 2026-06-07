<p>ಕೆಜಿಎಫ್: ಬೆಂಗಳೂರು–ಚೆನ್ನೈ ಕಾರಿಡಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಗಡಿಭಾಗದ ರೈತರು ಮತ್ತು ರೈತ ಸಂಘದ ಜಂಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 10ರ ಬುಧವಾರ ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ಟೋಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಯಿತು.</p>.<p>ಚುಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಕದಿರಿಗಾನಕುಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಚಿತ್ತೂರು ಪಿ.ಡಿ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈತರನ್ನು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದವರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಒಂದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಘೋರ ತಾರತಮ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಮಾಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ₹4ಕೋಟಿ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಗಡಿಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಕೇವಲ ₹2.80ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹3.80ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ರೈತರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ ರೈತರ ನೋವು ಆಲಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಆಧರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಚಿತ್ತೂರು ಪಿ.ಡಿ.ಕಚೇರಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದೆ ರೈತರಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈತ ಅಪ್ಪೋಜಿಗೌಡ ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಎನ್ಎಚ್ಎಐನ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲು ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಈಕಂಬಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಸಾಗರ ವೇಣು, ಮುಖಂಡರಾದ ಬಾಬು, ಮಂಜುನಾಥ್, ಚುಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ರಾಜಣ್ಣ, ವಿಶ್ವನಾಥ್, ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ, ರತ್ನಪ್ಪ, ಸೀನಪ್ಪ, ನಟರಾಜ್, ಕುಮಾರ್, ಫಾರೂಖ್ ಪಾಷ, ರಾಜೇಶ್, ಹೆಬ್ಬಣಿ ಆನಂದರೆಡ್ಡಿ, ಕಾರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ರೈತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-18-1518767666</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>