ಕೋಲಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಚಾವಣಿ ಕುಸಿತ, ಶಿಕ್ಷಕಿಗೆ ಗಾಯ, ಮಕ್ಕಳು ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರು

<p>ಕೋಲಾರ: ನಗರದ ಹಳೆಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಚಾವಣಿ ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕುಸಿದು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಯಶೋಧಾ ಗಾಯಗೊಂಡ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ. ಸಿಮೆಂಟ್ ತಲೆಗೆ ಬಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಕೈ ಮೇಲೆ ಜಾರಿದೆ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದ ಅವರನ್ನು ಎಸ್ಎನ್ಆರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿ.ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರೀಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತುಸು ದೂರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಚಾವಣಿ ಕುಸಿತದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪಕ್ಕದ ಕೊಠಡಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಚಾವಣಿ ಸೀಲಿಂಗ್ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಗೂ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಚೇರ್ಗಳು ಒಡೆದು ಹೋಗಿದೆ.</p>.<p>ಶತಮಾನ ಪೂರೈಸಿರುವ ಶಾಲೆಯಾಗಿರುವ ಹಳೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಕ್ರಮೇಣ ಶಾಲೆ ಶಿಥಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 26 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಕಾರಣ ಈಚೆಗಷ್ಟೇ ₹ 25ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಕೊಠಡಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಯ ಚಾವಣಿಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕುಸಿದಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-18-662451572</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>