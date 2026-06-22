ಹರಟಿ ಸೊಸೈಟಿಗೆ 12 ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಯ್ಕೆ, ರಾಜಪ್ಪಗೆ ಗೆಲುವು

<p>ಕೋಲಾರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುತ್ತೂರು ಹೋಬಳಿಯ ವಡಗೂರು ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಹರಟಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 11 ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ, ಒಬ್ಬರು ಚುನಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 12 ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಹರಟಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಎ’ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಕುಂಟೆ ರಾಜಪ್ಪ 484 ಮತ ಪಡೆದರೆ, ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ನಾಗರಾಜ್ 133 ಮತ ಗಳಿಸಿದರು. 351 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ರಾಜಪ್ಪ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು.</p>.<p>ಡಿ.ವಿ.ಹರೀಶ್, ಎಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಎಚ್.ಎಂ.ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್, ಕೆ.ಸಿ.ವಿನೋದ್, ಆರ್.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಗುರುರಾಜ್, ಎಂ.ಸುರೇಶ್, ಜಗದೀಶ್, ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಶೋಭಶ್ರೀ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬಾರದೆಂದು ಕೆಲವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಷೇರುದಾರರು ಒತ್ತಡ ತಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಾಬು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಪೋಲಿಸರು ಭದ್ರತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಗೆದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲಿಗರು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-18-407255202</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>